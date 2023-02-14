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Генсек НАТО розповів, які питання розглянуть на сьогоднішньому засіданні "Рамштайн-9"

14 лютого 2023, 13:25
Генсек НАТО розповів, які питання розглянуть на сьогоднішньому засіданні
джерело ria
НАТО повинні пришвидшити передавання зброї для ЗСУ, щоб росіяни не отримали переваг на полі бою.

Сьогодні, 14 лютого, на засіданні Контактної групи з питань оборони України обговорять, зокрема, забезпечення України необхідними боєприпасами.

Про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг сказав під час брифінгу.

Генсек НАТО наголосив, що підтримка України з боку країн-членів НАТО є необхідною та важливою.

"Міністри оборони НАТО зустрінуться у критичний час для безпеки. Наступного тижня буде перша річниця жахливої війни проти Україні – повномасштабного вторгнення росії в Україну. Ми не бачимо ознак, що президент Путін готується до миру. Ми бачимо протилежність. Він готується до більшої війни, до нових наступів і атак", - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що йдеться насамперед про необхідність забезпечення більшої кількості боєприпасів для України з боку країн-членів. 

"Ми пізніше сьогодні зустрінемося в рамках Контактної групи, яку очолюють Сполучені Штати, і розглянемо термінові потреби для посилення підтримки України", - сказав Столтенберг.

Він додав, що на засіданні міністрів оборони НАТО, будуть погоджені нові довготермінові керівні принципи щодо оборонного планування з метою сильнішого зміцнення політики стримування і оборони Альянсу.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков та голова Пентагону Ллойд Остін вже прибули на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де сьогодні обговорюватиметься виділення нової допомоги Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі заявив, що повторний наступ Росії на Україну вже розпочався. Тому країни НАТО повинні пришвидшити передавання зброї для ЗСУ, щоб росіяни не отримали переваг на полі бою.

Водночас, міністр оборони США Ллойд Остін назвав країни, які почали підготовку до передавання Україні бойових танків Leopard 2 або пообіцяли їх надати.

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