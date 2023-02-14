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Очільник Пентагону повідомив, скільки країн дадуть Україні танки Leopard

14 лютого 2023, 12:23
Очільник Пентагону повідомив, скільки країн дадуть Україні танки Leopard
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Вісім країн постачатимуть Україні танки німецького виробництва Leopard. США і Польща також нададуть танки додатково до вже отриманих Україною.

До того ж США, Німеччина та Нідерланди поставлять Україні системи протиповітряної оборони американського виробництва Patriot, пише Ліга.

Франція та Італія зобов'язалися надати французько-італійські системи протиповітряної оборони SAMP/T, зазначив Остін.

Також, за словами міністра, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди займуться постачанням танків Leopard.

"США та Чехія дадуть танки додатково до вже отриманих від Польщі Т-72", – сказав Остін.

Ще кілька країн ведуть роботу щодо постачання боєприпасів, зазначив глава Пентагону.

Деталі щодо кількості і термінів постачання вказаної техніки Остін не розкрив.

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