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ПОЛІТИКА

росія є найбільшою загрозою безпеці для Швеції – глава служби безпеки

21 лютого 2024, 18:44
росія є найбільшою загрозою безпеці для Швеції – глава служби безпеки
Фото: Reuters
Також у список включено Іран та Китай.

росія є головною міжнародною загрозою для безпеки Швеції.

Про це заявила на прес-конференції глава служби безпеки Шарлотта фон Ессен, представляючи щорічну доповідь про загрози, з якими стикається країна, пише Reuters.

"Ми всі повинні навчитися жити із серйозною ситуацією у сфері безпеки", — сказала вона. За її словами, насамперед росія, а також Китай та Іран, становлять найбільшу загрозу для Швеції.

"Вони працюють і певною мірою також працюють разом, щоб змінити нинішню систему безпеки", — додала глава Служби безпеки Шарлотта фон Ессен.

У структурі заявили, що загрози з боку ультраправих та ісламістських груп можуть бути роздуті або використані ворогами Швеції за кордоном.

"Іноземні держави можуть використовувати войовничих екстремістів та інші типи організацій і осіб як посередників, щоб таємно вести діяльність, що загрожує безпеці", — йдеться в заяві.

Швеція готує для України найбільший пакет військової допомоги за час повномасштабного вторгнення.

Швеціявійна в Українзагроза рф

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