Швеція сьогодні оголосить про пакет оборонної допомоги Україні: він стане рекордним для Стокгольма – ЗМІ

Скандинавська країна передасть військову техніку на суму близько 700 мільйонів доларів.

Швеція готує для України найбільший пакет військової допомоги за час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомило місцеве видання Dagens Nyheter.

Сума допомоги оцінюється журналістами у 7,1 мільярда шведських крон, що у перерахунку на долари складе близько 700 мільйонів. Точний перелік військової техніки, яка увійде до пакету, наразі не оприлюднюється, проте йдеться про те, що вона буде поставлена зі складів збройних сил країни.

Очікується, що про надання допомоги у вівторок, 20 лютого, на спеціальній пресконференції повідомлять міністр оборони Пал Йонсон та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Це буде вже 15-ий пакет озброєння від шведського уряду для України.