росія контролює більше третини української генерації електроенергії
Загалом на окупованих територіях України знаходиться 35% української генерації електроенергії.
Про це повідомляє Forbes.
За даними міністерства енергетики, Україна втратила 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації, а також понад 50% теплових потужностей.
На окупованій з 24 лютого РФ українській території опинились пʼять великих електростанцій: Запорізька АЕС, ДТЕК Запорізька ТЕС, Каховська ГЕС, Вуглегірська ТЕС, ДТЕК Луганська ТЕС.
Їхня загальна потужністю біля 14 ГВт. Це без урахування міських ТЕЦ, сонячних та вітрових електростанцій. Загальна потужність української енергосистеми – понад 50 Гвт.
Ще чотири електростанції розташовані менш ніж за 20 км від лінії фронту: ДТЕК Криворізька ТЕС, ДТЕК Курахівська ТЕС, Зміївська ТЕС, Словʼянська ТЕС. Їхня загальна потужність біля 8 ГВт.
Потужність однієї Запорізької АЕС – понад 6 ГВт. Це найбільша атомна електростанція в Європі та дев’ята за потужністю в світі. До війни вона забезпечувала виробництво майже чверті електроенергії в країні.
Експерти наголошують, що в Україні зараз профіцит потужності, тому відключення ЗАЕС навряд чи стане проблемою для енергосистеми, однак споживання електроенергії в опалювальний період може зрости більше ніж на чверть у порівнянні з літніми місяцями.
Раніше iPress повідомляв, що росія захопила українські родовища корисних копалин вартістю $12,4 трлн.
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