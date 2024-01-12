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росія купує нідерландське обладнання ASML для виробництва мікрочипів

12 січня 2024, 13:59
росія купує нідерландське обладнання ASML для виробництва мікрочипів
Фото: Bloomberg
російська компанія зі серпня минулого року задекларувала імпорт 16-ти найменувань обладнання ASML для виробництва мікрочипів.

Про це йдеться у розслідуванні ЕП.

російські компанії-імпортери навіть попри санкції продовжують декларувати десятки найменувань нідерландського обладнання ASML, яке сумісне з моделями верстатів на російських підприємствах. 

За той рік російська компанія ООО "Крафттек" імпортувала обладнання ASML на 1,8 млн доларів. 

Хоч це і уживана 20-річна техніка ASML, але власники застарілих літографічних машин з усього світу розбирають їх і частинами продають на маркетплейсах. А росія викуповує їх та збирає, як конструктор. 

Вироблені мікрочипи можуть бути використані для обходу санкцій і виробництва окремих видів воєнної техніки. 

Нідерландська ASML – це світовий лідер обладнання для виробництва мікрочипів.

Головний офіс компанії відповів журналістам, що не співпрацює з росією і не продає літографічні машини по частинах. 

Проте схема з імпортом промислового обладнання ASML – це лише вершина айсберга: з відкритих реєстрів стало зрозуміло, що в росії працюють десятки компаній-імпортерів, які декларують обладнання західного виробництва. Серед яких є кабелі, блоки, двигуни, датчики, модулі, запобіжники від провідних європейських виробників: Siemens, Radiall, Schneider Electric.

 
РосіяНідерландиASMLмікрочіпи

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