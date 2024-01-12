російська компанія зі серпня минулого року задекларувала імпорт 16-ти найменувань обладнання ASML для виробництва мікрочипів.

Про це йдеться у розслідуванні ЕП.

російські компанії-імпортери навіть попри санкції продовжують декларувати десятки найменувань нідерландського обладнання ASML, яке сумісне з моделями верстатів на російських підприємствах.

За той рік російська компанія ООО "Крафттек" імпортувала обладнання ASML на 1,8 млн доларів.

Хоч це і уживана 20-річна техніка ASML, але власники застарілих літографічних машин з усього світу розбирають їх і частинами продають на маркетплейсах. А росія викуповує їх та збирає, як конструктор.

Вироблені мікрочипи можуть бути використані для обходу санкцій і виробництва окремих видів воєнної техніки.

Нідерландська ASML – це світовий лідер обладнання для виробництва мікрочипів.

Головний офіс компанії відповів журналістам, що не співпрацює з росією і не продає літографічні машини по частинах.

Проте схема з імпортом промислового обладнання ASML – це лише вершина айсберга: з відкритих реєстрів стало зрозуміло, що в росії працюють десятки компаній-імпортерів, які декларують обладнання західного виробництва. Серед яких є кабелі, блоки, двигуни, датчики, модулі, запобіжники від провідних європейських виробників: Siemens, Radiall, Schneider Electric.