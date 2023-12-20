росія, Китай і Північна Корея зміцнюють співпрацю – Білий дім

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що ці три країни зміцнили співпрацю в прагненні зазіхати на існуючий світовий порядок.

Про це стало відомо на брифінгу Білого дому.

"Ми бачимо зростаюче прагнення росії і Китаю, а також певною мірою і Північної Кореї, посилити й поліпшити свої зв'язки один із одним", - заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він додав, що це три держави, які зазіхають на порядок, заснований на правилах, який США та їхні союзники й партнери допомогли стабілізувати і запровадити після закінчення холодної війни.

"Ми все ще віримо, що порядок, заснований на правилах, має значення і що є певні країни, які хотіли б діяти у спосіб, що суперечить цьому порядку", - сказав Кірбі.

За його словами, саме тому президент Байден працює над зміцненням союзів і партнерств США в Індо-Тихоокеанському регіоні до такого рівня, "якого не бачили за останні роки", а також над покращенням і поглибленням співпраці в галузі безпеки з Південною Кореєю та Японією.

Крім того, нещодавно Білий дім озвучив свою позицію щодо переговорів України з росією.