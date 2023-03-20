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ПОЛІТИКА

росія, Китай та Іран об'єдналися проти США і починають тісніше співпрацювати – Politico

20 березня 2023, 14:56
росія, Китай та Іран об'єдналися проти США і починають тісніше співпрацювати – Politico
Джерело: energyintel
Причиною тиску на Сполучені Штати стала війна росії проти України.

З початку повномасштабного вторгнення росії до України, яке спричинило найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової, США та союзники ввели санкції проти російської федерації. Окрім цього, під санкціями опинилися Іран, який передавав рф дрони-камікадзе й інше озброєння, а також інструкторів для навчання російських загарбників. Потім дійшла черга й до Китаю, який теж підозрюють у постачанні зброї та компонентів, необхідних для виготовлення зброї, росії в обхід санкцій.

Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що російська еліта наразі не в захваті від партнерства з Іраном через історичні баталії. Щодо Китаю, то він начебто надає мало підтримки. У Китаю та Ірану серед дипломатів схожі настрої через загарбницькі дії росії у минулому. Та попри це, три країни об'єдналися проти США і починають тісніше співпрацювати. До речі, про посилення співпраці заявили лідери росії та Китаю напередодні сьогоднішньої зустрічі. 

Сполучені Штати можуть відповісти на цю коаліцію, що формується, одним із способів:

- продовження заданої політики, що може призвести до ще більшої коаліції проти США;

- визначити пріоритет стримування Китаю та пом’якшити свій підхід до країн, які становлять більшу загрозу для США та їхніх союзників і партнерів;

- спробувати створити нову рівновагу в китайсько-американських відносинах. Цей варіант був би найбільш прийнятним, додають у Politico, та він є менш ймовірним. 

СШАКитайвійнаІрансанкціїРФ

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