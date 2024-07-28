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росія, Китай та Іран загроза для Європи – чеська розвідка

28 липня 2024, 14:44
росія, Китай та Іран загроза для Європи – чеська розвідка
Фото: ukrinform.ua
"світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення".

Розвідка Чехії заявляє, що росія Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи. 

Про це заявив голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка в інтерв'ю ČTK.

Куделка сказав, що світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення.

За його словами, світ балансує на межі глобального конфлікту. 

Серед поточних загроз для Європи голова контррозвідки Чехії назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

Куделка дордав, що серед загроз також пропаганда, міграція, загроза ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконна торгівля зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.

Крім того, днями президент Чехії заявив, що без Китаю і росії мирних переговорів щодо війни в Україні не буде.
 
Чехіярозвідка

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