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ПОЛІТИКА

росія лишається загрозою безпеці Європи – Пентагон

27 квітня 2023, 14:21
росія лишається загрозою безпеці Європи – Пентагон
Фото: з вільного доступу
Також є Китай, який- продовжує збільшувати свій доступ і вплив, і його діяльність становить ризик для інтересів США, союзників і партнерів.

росіїя зазнала значних втрат у війні проти українців. Проте вона все одно представляє загрозу безпеці Європи.

Про це повідомляє помічниця голови Пентагону з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер під час виступу в конгресі США.

"Хоча звичайний військовий потенціал росії зменшився, вона продовжує представляти серйозний ризик, оскільки вона зберігає можливості в ядерних кіберінформаційних операціях, протикосмічних і підводних війнах серед іншого. Ці можливості в поєднанні з наміром росії підірвати незалежність своїх сусідів", - сказала Валландер.

Вона зазначила, що росія не єдина проблема в Європі. Також є Китай, який- продовжує збільшувати свій доступ і вплив, і його діяльність становить ризик для інтересів США, союзників і партнерів.

"Китай використовує прямі іноземні інвестиції, бізнес-підприємства, які підтримує уряд, і позики, щоб отримати доступ до технологій і отримати контроль над життєво важливою європейською інфраструктурою та транспортними шляхами", - додала Валландер.

Вона підкреслила, що Китай і росія співпрацюють, щоб підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах.

"Ми визнаємо, що Китай бере уроки з нашої підтримки України, і ми продовжуємо стежити за їхньою співпрацею з росією", - сказала Валландер.

Нагадаємо, що головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що ЗСУ перебувають у хорошій позиції для контрнаступу.

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