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росія має намір запровадити візи для українців

Наразі громадяни України можуть в'їжджати до росії без візи до 1 січня 2023 року
росія має намір запровадити візи для українців Фото: LB.ua

росія розглядає можливість запровадження віз для громадян України.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ рф, повідомляє російське видання Коммерсантъ.

Рішення про запровадження віз для громадян України ще не прийнято, зазначає відомство країни-агресора. Там запевняють, що питання полягає у тому, "відповідати дзеркально чи ні".

Заступник глави мзс рф Андрій Руденко раніше вже заявляв, що росія може ввести такий захід у відповідь на введення Україною візового режиму.

За його словами, нині громадяни України можуть в'їжджати до росії без візи до 1 січня 2023 року.

"До 1 січня 2023 року, коли остаточно припинить діяти російсько-українська угода про безвізові поїздки, громадяни України можуть продовжувати в'їжджати до росії без віз", - зазначив чиновник.

Як повідомлялось, сьогоднв Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, внаслідок чого до громадян рф будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

 
 
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09 09 2022 13:32
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