росія має намір запровадити візи для українців

Наразі громадяни України можуть в'їжджати до росії без візи до 1 січня 2023 року

росія розглядає можливість запровадження віз для громадян України.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ рф, повідомляє російське видання Коммерсантъ.

Рішення про запровадження віз для громадян України ще не прийнято, зазначає відомство країни-агресора. Там запевняють, що питання полягає у тому, "відповідати дзеркально чи ні".

Заступник глави мзс рф Андрій Руденко раніше вже заявляв, що росія може ввести такий захід у відповідь на введення Україною візового режиму.

За його словами, нині громадяни України можуть в'їжджати до росії без візи до 1 січня 2023 року.

"До 1 січня 2023 року, коли остаточно припинить діяти російсько-українська угода про безвізові поїздки, громадяни України можуть продовжувати в'їжджати до росії без віз", - зазначив чиновник.

Як повідомлялось, сьогоднв Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, внаслідок чого до громадян рф будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.