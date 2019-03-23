Росія має скасувати вирок Павлу Грибу та повернути його в Україну, - США
"Ми засуджуємо винесення вироку в Росії щодо ув'язнення на шість років українця Павла Гриба. Його переслідували через опозицію російській агресії проти України", - зазначив заступника речника Державного департаменту США Роберта Палладіно, повідомляє "Укрінформ".
Він також підкреслив, що американська сторона занепокоєна здоров'ям українця.
"Росія повинна негайно повернути його в Україну та скасувати вирок", - наголосив Палладіно, додавши до свого допису хеш-тег #FreeHryb.
Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року в Білорусі, куди поїхав на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався у соціальних мережах. У вересні стало відомо, що він опинився в слідчому ізоляторі міста Краснодар, йому висунуто обвинувачення у тероризмі. Тоді ж його адвокат заявила, що Гриба викрали працівники ФСБ.
Дівчина, до якої їхав Гриб, пізніше в інтерв'ю зізналася, що запросити хлопця до Білорусі її змусили співробітники ФСБ Російської Федерації.
Нагадаємо, що у п'ятницю російський суд у Ростові-на-Дону засудив українця Павла Гриба до шести років ув’язнення у колонії загального режиму за звинуваченням у “тероризмі”. Сам Гриб заявив, що оголошує голодування на знак протесту проти несправедливого вироку, а також через те, що до нього не допустили ані лікарів, ані українського омбудсмена Людмилу Денісову.
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