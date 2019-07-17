Росія має визнати відповідальність за МН17 і співпрацювати зі слідством - ЄС

"ЄС закликає Росію прийняти відповідальність та повною мірою співпрацювати із розслідуванням, що триває. ЄС висловлює свою повну впевненість у незалежності та професіоналізмі правових процедур, які будуть здійснюватися"

ЄC укотре закликав Росію визнати відповідальність за трагедію рейсу Малайзійських авіаліній МН17, збитий над Україною п’ять років тому з окупованої території, що призвело до загибелі 298 людей.

Відповідна декларація Високого Представника ЄС від імені всіх країн-членів оприлюднена на сайті Європейської Ради, повідомляє "Укрінформ".

"Наші серця з тими, хто втратив близьких, і ми поділяємо з ними їхню скорботу. Європейський Союз знову підтверджує свою повну підтримку всім зусиллям із встановлення правди, правосуддя та відповідальності в інтересах жертв та їх близьких родичів, у відповідності до резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - йдеться у документі.

У цьому контексті ЄС привітав оголошення Спільною командою з розслідування трагедії (JIT) від 19 червня 2019 року щодо кримінального провадження проти чотирьох осіб, яке буде здійснено у Нідерландах.

"ЄС закликає Росію прийняти відповідальність та повною мірою співпрацювати із розслідуванням, що триває. ЄС висловлює свою повну впевненість у незалежності та професіоналізмі правових процедур, які будуть здійснюватися", - наголошує декларація ЄС.