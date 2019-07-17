Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія має визнати відповідальність за МН17 і співпрацювати зі слідством - ЄС

"ЄС закликає Росію прийняти відповідальність та повною мірою співпрацювати із розслідуванням, що триває. ЄС висловлює свою повну впевненість у незалежності та професіоналізмі правових процедур, які будуть здійснюватися"
ЄC укотре закликав Росію визнати відповідальність за трагедію рейсу Малайзійських авіаліній МН17, збитий над Україною п’ять років тому з окупованої території, що призвело до загибелі 298 людей.
Росія має визнати відповідальність за МН17 і співпрацювати зі слідством - ЄС Фото: Reuters

Відповідна декларація Високого Представника ЄС від імені всіх країн-членів оприлюднена на сайті Європейської Ради, повідомляє "Укрінформ".

"Наші серця з тими, хто втратив близьких, і ми поділяємо з ними їхню скорботу. Європейський Союз знову підтверджує свою повну підтримку всім зусиллям із встановлення правди, правосуддя та відповідальності в інтересах жертв та їх близьких родичів, у відповідності до резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - йдеться у документі.

У цьому контексті ЄС привітав оголошення Спільною командою з розслідування трагедії (JIT) від 19 червня 2019 року щодо кримінального провадження проти чотирьох осіб, яке буде здійснено у Нідерландах.

"ЄС закликає Росію прийняти відповідальність та повною мірою співпрацювати із розслідуванням, що триває. ЄС висловлює свою повну впевненість у незалежності та професіоналізмі правових процедур, які будуть здійснюватися", - наголошує декларація ЄС.

Нагадаємо, Путін заявив, що має свою версію Росії аварії MH17.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2019 20:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.