Путін має свою версію Росії аварії MH17

Путін сказав, що у Росії є своя версія про аварію рейсу MH17 на сході України в 2014 році, проте Москву ніхто не слухає

Таку заяву він зробив під час прес-конференції після "прямої лінії".

"Те, що ми бачили, і те, що представлено в якості доказів провини Росії, нас абсолютно не влаштовує, там немає ніяких доказів", - сказав він, додавши, що всі висновки в доповідях "ні про що не говорять", йдеться в "УП".

Раніше прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад заявив у четвер, що Росія стала цапом-відбувайлом за збиття літака рейсу Malaysia Airlines MH17, і поставив під сумнів об'єктивність розслідування катастрофи 2014 року міжнародною слідчою комісією.

Нагадаємо, що США вітають оголошення міжнародної слідчої групи щодо MH17 і закликають Росію покарати винних.

Зазначимо, що Гіркіну і ще трьом бойовикам "ДНР" пред'явлені підозри у зв'язку з катастрофою MH17.

Додамо, що уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

Напередодні адвокат полковника ЗСУ Івана Без'язикова, підозрюваного у держзраді заявив, що полковник не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.

Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).

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