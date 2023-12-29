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росія модернізовує двигуни на дронах та винищувачах – ISW

29 грудня 2023, 11:07
росія модернізовує двигуни на дронах та винищувачах – ISW
Фото: Google
рф модернізує зброю для нових атак по Україні.

Повітряно-космічні сили росії 2024 року оснастять усі свої винищувачі п’ятого покоління Су-57 новими двигунами другого ступеня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними інформаційного агентсва ТАСС, всі Су-57, які надійдуть на озброєння ВКС у 2024 році, отримають двигуни другого ступеня (п’ятого покоління). 

"2023 року ВКС отримали більше 10 одиниць Су-57 з двигунами першого ступеня і додала, що впродовж року ці літаки брали участь в авіаційних місіях в Україні", - йдеться у звіті.

Крім того, росЗМІ поширили зображення крупним планом іранського безпілотника Shahed-238.

"Це реактивна версія дрону Shahed-131/136, який російські війська широко використовують в Україні, та зображення якого іранські джерела спочатку оприлюднили у листопаді 2023 року", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, російська федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Перші повідомлення про те, що ЗС рф здійснила запуски повітряних цілей з'явилися ще о 6:34. В областях, де було оголошено повітряну тривогу, фіксувалася ракетна небезпека.

дрони-камікадзешахедивійна в Україніросія окупанти

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