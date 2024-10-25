росія могла втратити 40 тисяч солдатів за жовтень – естонська розвідка

За добу відбувається середньому 178 обстрілів.

кремль міг втратити порядка 40 тисяч солдатів за жовтень, що може стати найбільшими втратами російської армії від початку вторгнення в Україну.

Про це заявив заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії Янек Кессельманн, повідомляє естонський мовник ERR.

Кессельманн сказав, що Збройні сили рф продовжують наступ по всій лінії фронту, здійснюючи в середньому 178 обстрілів на добу

Він додав, що в Курській області за минулий тиждень суттєвих змін на територіях, зайнятих українськими військами, не відбулося.

В той же час, Збройні сили України продовжують проводити маневри і влаштовувати засідки проти підрозділів рф.

"Просування сил російської федерації стало можливим завдяки масованим обстрілам, у тому числі мінометним, з використанням безпілотників-убивць та неприцільного вогню. Цей ефект здійснюється за допомогою так званих "брудних атак", в яких росія цинічно витрачає свою живу силу", - заявив Кессельманн.

Він вважає що втрати росії досить високі.

"І цей місяць, схоже, є одним з найбільших втрат для росії. За нашими оцінками, ворог втратить близько 40 000 солдатів, як пораненими, так і вбитими, протягом місяця", - констатував Кессельманн.