росія могла втратити 5% всіх Ту-95 через атаку дронів – ISW

Якщо підтвердиться інформація українських ЗМІ про серйозні пошкодження трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на російському аеродромі "Енгельс-2" під час атаки дронів - можна буде стверджувати, що армія рф втратила 5% цих літаків.

Це буде "помітною втратою", повідомляє Інституту вивчення війни.

В звіті ISW написали, що удари українських безпілотників наносяться лише по окремих авіабазах в росії. Можливість України атакувати три авіабази в одній серії ударів є "помітним зрушенням у можливостях".

"російські війська регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, дислоковані на авіабазі "Енгельс", для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні", - йдеться в звіті.

За оцінками Інституту, станом на 2023 рік росія мала приблизно 60 літаків Ту-95.

"Якщо це підтвердиться, можлива втрата приблизно п’яти відсотків російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 за один удар буде помітною", - написали аналітики.

Інститут писав, що втрати літаків для росії не є незначними, оскільки вона, ймовірно, має близько 300 різних літаків типу Су. Наразі війська рф використовують ці літаки для завдання ударів керованими та некерованими плануючими бомбами вздовж усієї лінії фронту в Україні.

Раніше ж використовували значно посилені удари плануючими бомбами для досягнення тактичних переваг.

Постійні українські удари по російських аеродромах погіршать здатність Повітряно-космічних сил рф завдавати ракетних і повітряних ударів по всій території України, вважають експерти.