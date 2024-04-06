росія могла втратити 5% всіх Ту-95 через атаку дронів – ISW
Це буде "помітною втратою", повідомляє Інституту вивчення війни.
В звіті ISW написали, що удари українських безпілотників наносяться лише по окремих авіабазах в росії. Можливість України атакувати три авіабази в одній серії ударів є "помітним зрушенням у можливостях".
"російські війська регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, дислоковані на авіабазі "Енгельс", для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні", - йдеться в звіті.
За оцінками Інституту, станом на 2023 рік росія мала приблизно 60 літаків Ту-95.
"Якщо це підтвердиться, можлива втрата приблизно п’яти відсотків російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 за один удар буде помітною", - написали аналітики.
Інститут писав, що втрати літаків для росії не є незначними, оскільки вона, ймовірно, має близько 300 різних літаків типу Су. Наразі війська рф використовують ці літаки для завдання ударів керованими та некерованими плануючими бомбами вздовж усієї лінії фронту в Україні.
Раніше ж використовували значно посилені удари плануючими бомбами для досягнення тактичних переваг.
Постійні українські удари по російських аеродромах погіршать здатність Повітряно-космічних сил рф завдавати ракетних і повітряних ударів по всій території України, вважають експерти.