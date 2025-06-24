росія може атакувати НАТО в найближчі 5 років – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сказав, що темпи країн НАТО з нарощення оборонних витрат є дуже повільними на тлі можливостей рф вибудувати спроможності для атаки.
Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Sky News.
Країни НАТО на саміті мають затвердити зобов’язання збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.
Однак Зеленський зазначив, що це "дуже повільно".
"Тому що ми вважаємо, що з 2030 року Путін може бути значно сильнішим і спроможнішим. Сьогодні ми його тримаємо, у нього немає часу тренувати армію", – сказав глава держави.
"Десять років – це дуже довго. У нього буде нова армія до того часу", – додав він.
У відповідь на уточнювальне запитання, чи вважає Зеленський, що Путін може атакувати країну НАТО, щоб потестувати статтю 5, протягом 5 років чи навіть швидше, президент погодився: "Саме так. Я так думаю".
Також Зеленський зазначив, що протягом кількох місяців Путін не буде готовий до атаки на державу НАТО. "Ні, я вважаю він не готовий", – сказав Зеленський.
За його лсовами, путіну, в будь-якому випадку, потрібна пауза у російсько-українській війні, зняття санкцій та натреноване військо.
Ввечері понеділка ми писали, що генсек НАТО обіцяє "важливі формулювання" про Україну в декларації саміту Альянсу.