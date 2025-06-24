росія може атакувати НАТО в найближчі 5 років – Зеленський

Він розкритикував НАТО за темпи нарощення витрат.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що темпи країн НАТО з нарощення оборонних витрат є дуже повільними на тлі можливостей рф вибудувати спроможності для атаки.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Sky News.

Країни НАТО на саміті мають затвердити зобов’язання збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

Однак Зеленський зазначив, що це "дуже повільно".

"Тому що ми вважаємо, що з 2030 року Путін може бути значно сильнішим і спроможнішим. Сьогодні ми його тримаємо, у нього немає часу тренувати армію", – сказав глава держави.

"Десять років – це дуже довго. У нього буде нова армія до того часу", – додав він.

У відповідь на уточнювальне запитання, чи вважає Зеленський, що Путін може атакувати країну НАТО, щоб потестувати статтю 5, протягом 5 років чи навіть швидше, президент погодився: "Саме так. Я так думаю".

Також Зеленський зазначив, що протягом кількох місяців Путін не буде готовий до атаки на державу НАТО. "Ні, я вважаю він не готовий", – сказав Зеленський.

За його лсовами, путіну, в будь-якому випадку, потрібна пауза у російсько-українській війні, зняття санкцій та натреноване військо.

Ввечері понеділка ми писали, що генсек НАТО обіцяє "важливі формулювання" про Україну в декларації саміту Альянсу.