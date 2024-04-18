росія може бути готова напасти на НАТО через 5-8 років – німецький урядовець

Генерал-лейтенант Карстен Броєр вважає, що рф виготовляє багато зброї і техніки для бойових дій.

Він додав, що що росія може підготуватися до нападу на країни НАТО через 5-8 років і це може статися, якщо країна відновить свої сили після війни в Україні, повідомляє Reuters.

"До того часу, виходячи з нашого аналізу, росія відновить свої сили до такого рівня, що напад на територію НАТО стане можливим. Я не кажу, що це відбудеться, але це може бути можливим", - заявив генерал.

За словами Броєра, кремль продовжує виготовляти багато військової техніки, яку не постачає у повному обсязі на фронт в Україну, тому "в 2029 році ми повинні бути готові".

"Те, що ми бачимо - це загроза через п'ять-вісім років", - сказав німецький військовий.

Нагадаємо, що сьогодні Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, попри останні невдачі ЗСУ на фронті, все ще вірить, що перемога України у війні проти рф можлива.

Коли у Пісторіуса запитали про можливість перемоги України у війні, він відповів впевнено.

"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", - додав Пісторіус.