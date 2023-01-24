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ПОЛІТИКА

росія може мобілізувати депортованих українців – ЦНС

24 січня 2023, 20:27
росія може мобілізувати депортованих українців – ЦНС
Фото: tyachivnews.in.ua
У росії можуть мобілізувати депортованих українців разом із мігрантами. На такий крок в кремлі можуть піти, щоб зменшити напругу серед росіян через мобілізацію.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, будь-які тези кремль зазвичай вкидає через дотичних людей, а потім ці тези підхоплюють інформаційні посіпаки ворога. Напередодні пропозицію мобілізувати всіх мігрантів, які мають російський паспорт, офіційно озвучив голова слідчого комітету рф Олександр Бастрикін.

"Проте, за даними ЦНС, йдеться і про мобілізацію чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом рф рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання. Що безпосередньо націлено на примусову паспортизацію депортованих українців. Зауважимо, заява Бастрикіна є відверто нацистською, оскільки він прямо вказує, що основну увагу повинні приділити мобілізації представників національних меншин", – йдеться у повідомленні. 

Крім того, в Центрі нацспротиву зауважили, що пропагандистськими телеграм-каналами також поширюються матеріали, які посилюють ксенофобські настрої щодо мігрантів з інших країн, як учасників організованих злочинних груп, пов’язаних з поширенням наркотиків, зброї та загалом як таких, що паразитують на "русских".

"За даними кремлівських соціологів та аналітиків, такі пропозиції позитивно сприймаються росіянами, серед яких зростає обурення щодо нової хвилі мобілізації в країні. Центр національного спротиву інформує, якщо ви або ваші друзі та родичі проживаєте на ТОТ, або ж депортовані до рф, – росіяни можуть використати вас у війні проти України, примусово мобілізувавши", – наголосили в ЦНС.

Раніше повідомлялось, що на думку британської розвідки, зміна вікових критеріїв для звичайного призову в рф може видаватися для тамтешнього населення менш тривожною у порівнянні з новим раундом "часткової мобілізації".

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