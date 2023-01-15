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CУСПІЛЬСТВО

Чому в росії хочуть збільшити призовний вік пояснила британська розвідка

15 січня 2023, 12:11
Чому в росії хочуть збільшити призовний вік пояснила британська розвідка
Фото: з вільного доступу
На думку британської розвідки, зміна вікових критеріїв для звичайного призову в РФ може видаватися для тамтешнього населення менш тривожною у порівнянні з новим раундом "часткової мобілізації"
Британська розвідка нагадує, що 12 січня 2023 року Андрей Картаполов, голова комітету Держдуми Росії з питань оборони, припустив, що РФ збільшить верхній призовний вік з 27 до 30 років до весняного призову 2023 року, йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
 
Картаполов сказав, що цей крок буде спрямований на забезпечення раніше оголошеного збільшення чисельності російських збройних сил на 30%.
 
Минулого року президент Путін заявив, що підтримує такий крок, і російські чиновники, ймовірно, вивчають реакцію громадськості.
 
"Існує реальна можливість того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для звичайного призову може збільшити кількість особового складу, доступного для участі в бойових діях в Україні, і в той же час це виглядатиме менш тривожним для населення, ніж оголошення чергового раунду непопулярного процесу "часткової мобілізації" – йдеться в огляді.
 
Нагадаємо, що в грудні 2022 року путін створив Раду з мобілізації.
мобілізація в росіїВійна з РФ

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