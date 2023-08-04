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росія може підкорити регіон Африки за допомогою "Вагнера" – президент Нігеру

04 серпня 2023, 14:57
росія може підкорити регіон Африки за допомогою
Фото: afp.com
Скинутий президент Нігеру Мохамед Базум заявив, що росія може підім’яти під себе цілий регіон Африки за допомогою "Вагнера".

Про це пише Washington Post

"Сахель Нігеру є останнім бастіоном поваги до прав людини на тлі авторитарних рухів, що охопили деяких наших сусідів. Хоча ця спроба перевороту є трагедією для нігерійців, її успіх матиме руйнівні наслідки далеко за межами нашої країни.

На запрошенн змовників та їхніх регіональних союзників весь центральний регіон Сахелю може потрапити під російський вплив через групу Вагнера, чий жорстокий тероризм був повною мірою продемонстрований в Україні" сказав Базум.

За його словами, ситуація з безпекою в Нігері значно краща, ніж в Малі і Буркіна-Фасо, де уряди були встановлені через військові перевороти і де підтримують незаконні заколоти.

"Замість того, щоб вирішувати проблеми безпеки шляхом зміцнення власного потенціалу, вони наймають злочинних російських найманців, таких як "Вагнер", за рахунок прав і гідності свого народу" - додав прехидент Нігеру.

Нагадаємо, що в кінці липня військові Нігеру усунули уряд президента Базума.
РосіяНігерБазум

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