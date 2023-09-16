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росія може планувати удари по інфраструктурі України взимку – Британська розвідка

16 вересня 2023, 10:32
росія може планувати удари по інфраструктурі України взимку – Британська розвідка
В Міністерстві оборони Британії вважають, що цієї зими армія рф завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року.

Про це МО Британії написало в  X (Twitter), посилаючись на розвіддані. 

"росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Для ударів росія в основному використовувала ракети Х-101, які запускала стратегічна авіація з російської території", - йдеться в дописі. 

Розвідка додала, що посилаючись на дані з відкритих джерел з квітня цього року росія стала менше витрачати крилатих ракет повітряного пуску, в той час як російські лідери підкреслили зусилля, спрямовані на збільшення темпів виробництва такого озброєння.

"Тому росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску. Існує реальна можливість того, що Росія знову зосередить цю зброю проти українських інфраструктурних об'єктів взимку", - додали в розвідці Британії.

Днями в розвідці Британії розказали, що ремонт суден "Минск" і "Ростов-на-Дону" займе роки.
Росіявійнаінфраструктуразимабританська розвідка

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