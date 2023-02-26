росія може поставити Ірану винищувачі – Politiko

росія й надалі планує співпрацювати з Іраном.

росія найближчим часом може надати Ірану винищувачі, що є останньою ознакою зростаючої оборонної співпраці між москвою та Тегераном.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Politico.

У листопаді 2022 року Іран відправив до росії артилерійські та танкові снаряди для війни в Україні.

"росія пропонує Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, у тому числі щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони", - заявив Кірбі.

За його словами, Іран також прагне придбати ударні гелікоптери, радари ППО та навчально-бойові літаки. Загалом Іран сподівається отримати від росії військової техніки на мільярди доларів.

Він також зазначив, що більш тісний військовий союз між двома країнами може ускладнити зусилля Заходу в Україні та інших регіонах.

"Це, безумовно, не лише ускладнить ситуацію в Україні, а й може ускладнити ситуацію з безпекою на Близькому Сході для наших партнерів та друзів", - додав він.

Раніше повідомлялось, що Іран заявив про створення ракети з радіусом дії 1650 км.