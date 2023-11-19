росія може повернути розвідувальні літаки часів СРСР – розвідка Британії

В Міністерстві оборони Британії заявили, що росія розглядає можливість повернення на озброєння висотних розвідувальних літаків радянських часів М-55.

Про це Британське Міністерство написало в X (Twitter).

"Існує реальна можливість того, що літаки М-55 повернуться на фронт для посилення обмежених можливостей російської системи розвідки, спостереження, захоплення цілей та рекогносцировки над територією України", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що майже напевно, що літаки М-55 здійснюватимуть місії проти України з відносно безпечного повітряного простору росії. Міноборони Британії вказують, що критичним недоліком росії була нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження, захоплення цілей і рекогносцировки.

"Це має вирішальне значення для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими й сухопутними силами", - додали в розвідці.

В росії є кілька літаків M-55, які вперше піднялись в повітря в 1988 році. Вони виконують дослідницькі функції, бравши участь в дослідженні арктичної стратосфери у 1996-1997 роках та в Антарктиді протягом 1999 року.

Раніше в розвідці Британії розповіли, як росія готується до постачання F-16 Україні.