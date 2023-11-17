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Розвідка Британії розповіла, як росія готується до постачання F-16 Україні

17 листопада 2023, 13:31
Розвідка Британії розповіла, як росія готується до постачання F-16 Україні
В росії занепокоєні майбутнім постачанням західних винищувачів Україні і тому там прискорили інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це Міністерство оборони Британії написало в X (Twitter).

"росія, ймовірно, вперше почала використовувати літак раннього попередження та керування повітряним рухом А-50 для визначення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу дальньої дії SA-21 (C-400), відзначили аналітики. Це доповнює основне завдання А-50 щодо координації дій винищувальної авіації", - йдеться в дописі. 

Порівняно зі звичайним наземним радаром C-400 і А-50 можуть використовувати свій радар для виявлення ворожих літаків на великих відстанях завдяки висоті польоту, вважають в розвідці.

"Ймовірно, росія прискорила інтеграцію А-50 і С-400 частково тому, що її непокоїть перспектива розгортання Україною бойових літаків, які постачатиме Захід", - йдеться в розвідувальному пості. 

Британська розвідка пише, що існує реальна можливість, що росія піде на більший ризик і розмістить літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективно використовувати його нову роль. 

Нещодавно ми також писали, що розвідка Британії назвала ключовий фактор, який вплине на ефективність армії росії взимку.

 

Розвідка БританіїРосіяF-16

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