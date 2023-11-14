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Розвідка Британії назвала ключовий фактор, який вплине на ефективність армії рф взимку

14 листопада 2023, 14:35
Розвідка Британії назвала ключовий фактор, який вплине на ефективність армії рф взимку
Фото: з вільного доступу
росія готується до посилення атак в період холодів.

Одним з ключових факторів операційної ефективності росії в період холодів стане доступ росії до вдосконалених високоточних боєприпасів.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Як зазначають британські аналітики, рф досягла успіху у використанні 152-мм артилерійських боєприпасів з лазерним наведенням Краснопіль-М2. Зокрема, вона покращила їх характеристики у поганих погодних умовах.

Ці боєприпаси окупанти використовуватимуть для точного націлювання на українські бойові машини.

"російська оборонна промисловість не виробляє достатньо звичайних боєприпасів, а заплановане збільшення виробництва снарядів Краснопіль є спробою країни-агресорки ефективніше використовувати свої виробничі потужності", - мовиться у повідомленні.

Крім того, рф намагається  скоротити час лазерного виявлення цілей.

"Британська розвідка повідомляє, що російські окупанти використовують безпілотники для позначення цілей, направляючи на них лазерний промінь, однак низька хмарність була ключовим обмежувальним фактором у продуктивності Краснополя, оскільки його лазерний детектор не встигає виявити лазерну енергію та маневрувати для удару", - зазначили у Міноборони Британії.

боєприпасибританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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