росія може повторити масовану атаку на Україну – Сили оборони

росія, ймовірно, готується найближчим часом повторити масовану змішану атаку на Україну ракетами та дронами іранського виробництва.

Про це повідомляє керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі ТРК "Київ" 12 січня.

"Імовірно, така атака готується, тому що періодичність підготовки військ окупантів саме така: десь 10-12-14 днів вони потребують, щоб переспорядитися після масованої атаки, яку вони виконують по території України. Оскільки вони наразі з цією практикою, так скажемо, потоваришували, і їм вона до вподоби – цілком імовірно, що вони готують саме повторення однієї з таких атак. І, можливо, вона буде мішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, і ракети морського базування, і дрони-камікадзе", – повідомляє Гуменюк.

Наталя Гуменюк пояснила, що у ворога запас ракет уже переходить межу недоторканного запасу, тому вони можуть застосовувати "мішані практики".

Крім того, вона вважає, що росіянам не дає спокою якість роботи української протиповітряної оборони, тому вони намагаються використовувати "хвилеподібну тактику", щоб виявляти позиції ППО і атакувати їх також.

Гуменюк відзначила і підвищення активності розвідувальних літальних апаратів рф.

Раніше повідомлялось, що росіяни створили в Криму дві приватні військові компанії.