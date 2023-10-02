росія може стати агресивною і непередбачуваною – Фінляндія

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що наразі від росії для його країни не надходить безпосередня загроза, але вона залишається непередбачуваною і може стати агресивною.

Про це повідомляєYle.

"Треба бути готовим до того, що росія може стати агресивною і непередбачуваною", - сказав Петтері Орпо.

Він додав, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну до перемоги і такої ж позиції дотримується Європа і Захід, незважаючи на деякі ознаки втоми.

"Війна в Україні триває вже два роки. Підтримка України з боку фінів за цей час не впала. Цей показник один із найвищих у Європі", - підсумував фінський прем’єр.

Ми також писали, що Фінляндія цілодобово перевіряє кордон з Норвегією, щоб не пускати авто з рф.