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росія може стати агресивною і непередбачуваною – Фінляндія

02 жовтня 2023, 14:24
росія може стати агресивною і непередбачуваною – Фінляндія
Фото: korrespondent.net
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що наразі від росії для його країни не надходить безпосередня загроза, але вона залишається непередбачуваною і може стати агресивною.

Про це повідомляєYle.

"Треба бути готовим до того, що росія може стати агресивною і непередбачуваною", - сказав Петтері Орпо.

Він додав, що Фінляндія продовжить підтримувати Україну до перемоги і такої ж позиції дотримується Європа і Захід, незважаючи на деякі ознаки втоми.

"Війна в Україні триває вже два роки. Підтримка України з боку фінів за цей час не впала. Цей показник один із найвищих у Європі", - підсумував фінський прем’єр. 

Ми також писали, що Фінляндія цілодобово перевіряє кордон з Норвегією, щоб не пускати авто з рф.

 

 

РосіяФінляндія

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