Фінляндія цілодобово перевіряє кордон з Норвегією, щоб не пускати авто з рф

Фінляндія ввела цілодобові перевірки на кордоні з Норвегією, аби запобігти в'їзду російських автомобілів на свою територію.

Про це повідомляє EurActiv.

Норвезькі і фінські митники підтвердили, що були задіяні додаткові ресурси для запобігання перетину кордону автомобілями з російськими номерами.

Північне фінське місто Няатаме - відомий пункт в'їзду до Фінляндії для росіян, які подорожують через північний схід Норвегії.

Євросоюзу вдалося забезпечити дотримання заборони на в'їзд авто з російською реєстрацією, вони все ще в'їжджають на територію блоку через найпівнічніший в Європі прикордонний пункт пропуску в Сторскогу. Звідти російські автомобілі можуть їхати до Фінляндії.

Фінляндія має 6 пунктів перетину кордону з Норвегією на півночі, самий великий – Нейден.

Спочатку митники були присутні лише вдень, а вибіркові перевірки проводилися ввечері і вночі, проте зараз кордон охороняється цілодобово.

Норвегія не є членом ЄС, але дотримується санкцій проти росії.

Нагадаємо, що Фінляндія скасувала заборону на передачу даних російському "Яндексу".