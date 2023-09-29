Фінляндія цілодобово перевіряє кордон з Норвегією, щоб не пускати авто з рф
Про це повідомляє EurActiv.
Норвезькі і фінські митники підтвердили, що були задіяні додаткові ресурси для запобігання перетину кордону автомобілями з російськими номерами.
Північне фінське місто Няатаме - відомий пункт в'їзду до Фінляндії для росіян, які подорожують через північний схід Норвегії.
Євросоюзу вдалося забезпечити дотримання заборони на в'їзд авто з російською реєстрацією, вони все ще в'їжджають на територію блоку через найпівнічніший в Європі прикордонний пункт пропуску в Сторскогу. Звідти російські автомобілі можуть їхати до Фінляндії.
Фінляндія має 6 пунктів перетину кордону з Норвегією на півночі, самий великий – Нейден.
Спочатку митники були присутні лише вдень, а вибіркові перевірки проводилися ввечері і вночі, проте зараз кордон охороняється цілодобово.
Норвегія не є членом ЄС, але дотримується санкцій проти росії.
Нагадаємо, що Фінляндія скасувала заборону на передачу даних російському "Яндексу".