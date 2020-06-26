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Росія може вдатися до провокацій на Чорному морі, - розвідка

Росія може вдатися до провокацій під час військових навчань у вересні
Росія під час навчань "Кавказ-2020", які відбуватимуться у вересні, може вдатися до провокацій на Чорному морі.
Росія може вдатися до провокацій на Чорному морі, - розвідка Фото: Вадим Скібіцький (mil.gov.ua)

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час онлайн-брифінгу, передає прес-служба міністерства, передає РБК - Україна.

За його словами, стратегічні командно-штабні навчання ЗС Росії "Кавказ-2020" створено для демонстрації військової могутності Росії, її слід розглядати як елемент тиску на Україну.

"Під час навчань в Південному військовому окрузі буде створено щонайменше 7 угруповань військ і стратегічний резерв. Крім того, не виключається розгортання угруповання територіальних військ на базі центрів забезпечення мобілізаційного розгортання", - заявив Скібіцький.

Він зазначив, що навчання буде використано владою РФ для демонстрації військової могутності Україні та країнам Європи.

Він додав, що основна мета буде полягати в залякуванні та нав'язуванні на всіх рівнях думки про "незворотність виконання російських вимог щодо окупованих територій і здібності Кремля відстоювати свої інтереси з використанням військової сили".

"За результатами розвідки навчань ЗС Росії "Кавказ-2020" буде підготовлено відповідний аналіз і пропозиції щодо нейтралізації загроз від Російської Федерації", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, що зміна конституції Російської Федерації не завадить деокупації Криму. Втім, як і будь-які інші російські закони та укази.

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26 06 2020 16:20
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