Росія може вдатися до ядерної зброї, – генерал США
Про це комітету Палати представників з питань збройних сил сказав глава Європейського командування США Кертіс Скапаротті, повідомляє "Українська правда".
"Я думаю, що це частина російської доктрини і їх способу ведення війни, якщо хочете", – заявив Скапаротті, який також є верховним головнокомандувачем силами НАТО в Європі.
Представники Пентагону вважають, що Росія, яка не може конкурувати з американськими військовими в тривалому конфлікті із застосуванням звичайних видів зброї, роздумує про використання ядерної зброї для швидких перемог над слабшими сусідами, перш ніж в справу можуть втрутитися американські війська.
"Ескалація з метою домінування – ось як вони дивляться на це, – заявив Скапаротті законодавцям. – І якщо ви подивитеся на модернізацію їх збройових систем сьогодні, то, думаю, ви помітите, як вони можуть використовуватися саме для цих цілей при певній ескалації. Я вважаю, що вони дійсно розробляються для цього".
З цим погодилася громадянська колега Скапаротті виконуюча обов'язки помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки Кетрін Вілбарджер, зазначивши, що китайські військові стратеги розробили аналогічну теорію здобуття перемоги в конфліктах.
Обидві країни прагнуть підвести США до складної проблеми.
"Модернізація збройних сил Росії і Китаю, в поєднанні з проблемами, викликаними часом і відстанню, з якими ми стикаємося, надають цим суб'єктам можливість діяти швидко, використовувати те, що зазвичай називають сценарієм факту", – заявила Вілбарджер.
"Якщо стане ясно, що задіяно такий сценарій, то США виявляться в несприятливу екологічну ситуацію, коли їм доводиться реагувати так, що це може розглядатися, як ескалація конфлікту, що є вкрай проблематичним розвитком подій при конфронтації з ядерними державами", – додала вона.
За словами Скапаротті, Росія підкріплює цю стратегію "активними запасами, що складаються з приблизно 2 тисяч" збройових систем, здатних доставляти "нестратегічну", тобто порівняно невелику ядерну зброю.
"Російські запаси нестратегічного ядерної зброї викликають занепокоэння, оскільки вони підтримують помилкову впевненысть Москви у тому, що обмежене застосування першими ядерної зброї, можливо, малопотужної зброї, дасть Росії силову перевагу в кризах і на більш низьких рівнях конфлікту", – сказав генерал.
Нагадаємо, що українська військова розвідка надала національній розвідці США докази намірів Росії і далі дестабілізувати ситуацію в Україні та Європі.
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