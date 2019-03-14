Військова розвідка України привезла в США докази намірів Росії і далі дестабілізувати ситуацію в Європі

Начальник ГУР МОУ знаходиться в США з офіційним візитом

Українська військова розвідка надала національній розвідці США докази намірів Росії і далі дестабілізувати ситуацію в Україні та Європі.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підсумками офіційного візиту начальника ГУР МОУ в США, інформує LB.ua.

"Під час переговорів з директором Розвідувального управління Міністерства оборони (РУМО) США Робертом Ешлі, керівництвом ЦРУ і керівниками розвідувальної спільноти США начальник ГУР Міноборони України генерал-полковник Василь Бурба акцентував увагу на агресивних і провокаційних діях Росії на окупованих територіях України і в Азово-Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом зустрічі начальник ГУР Міноборони України "навів американським колегам докази подальших намірів РФ дестабілізувати ситуацію в Україні та країнах Європи".

За результатами візиту української делегації ухвалено низку домовленостей про співпрацю і допомогу американської сторони в підвищенні можливостей військової розвідки України протидіяти збройній агресії Росії.

Нагадаємо, що через припинення дії Договору про дружбу Міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало Україні ноту.