Військова розвідка України привезла в США докази намірів Росії і далі дестабілізувати ситуацію в Європі
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підсумками офіційного візиту начальника ГУР МОУ в США, інформує LB.ua.
"Під час переговорів з директором Розвідувального управління Міністерства оборони (РУМО) США Робертом Ешлі, керівництвом ЦРУ і керівниками розвідувальної спільноти США начальник ГУР Міноборони України генерал-полковник Василь Бурба акцентував увагу на агресивних і провокаційних діях Росії на окупованих територіях України і в Азово-Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, протягом зустрічі начальник ГУР Міноборони України "навів американським колегам докази подальших намірів РФ дестабілізувати ситуацію в Україні та країнах Європи".
За результатами візиту української делегації ухвалено низку домовленостей про співпрацю і допомогу американської сторони в підвищенні можливостей військової розвідки України протидіяти збройній агресії Росії.
Нагадаємо, що через припинення дії Договору про дружбу Міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало Україні ноту.
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