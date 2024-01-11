росія може використати Придністров'я для блокування зернового коридору – ISW

Дестабілізація Молдови є альтернативним способом зашкодити експорту з України.

кремль може скористатися Придністров’ям для дестабілізації Молдови зокрема і для того, аби підірвати український експорт зерна через західне узбережжя Чорного моря.

Таким припущенням поділився у черговому своєму звіті Американський Інститут вивчення війни ISW.

Тут зауважують, що 10 січня агентство Reuters повідомило, що в румунському чорноморському порту Констанца у 2023 році було відвантажено 36 мільйонів метричних тонн зерна. Це є рекордним показником. При цьому близько 40 відсотків цих поставок становило українське зерно.

Раніше ISW оцінювало, що українські удари по активах Чорноморського флоту росії (ЧФ) змусили російські військово-морські сили відвести деякі кораблі від своєї основної бази в окупованому Севастополі на заході Криму.

Це посприяло ефективному використанню Чорноморського зернового коридору в Україні, оскільки міжнародна підтримка цього коридору продовжує зростати, незважаючи на вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи та військову загрозу з боку агресора.

ISW вважає, що кремль може розглядати операцію у Придністров’ї як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, незважаючи на ослаблену присутність росії в західній частині Чорного моря.

За словами колишнього глави Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Девіда Петреуса, якщо путін переможе, наступною метою стане Молдова. За його словами, президент росії владімір путін не зупинятиметься на досягнутому і спробує піти далі, тому потрібно зробити все для того, щоб цього не сталося.