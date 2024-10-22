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ПОЛІТИКА

росія може залучити військових КНДР до зимових штурмів на Донеччині – The Guardian

22 жовтня 2024, 14:24
росія може залучити військових КНДР до зимових штурмів на Донеччині – The Guardian
Фото: Facebook Муженко
Цей союз зміцнює "вісь потрясінь", мета якої — кинути виклик західному військовому домінуванню.

росія може відправити військових КНДР на зимові штурми Покровська у Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України.

Про це пише The Guardian.

Співробітник провідного аналітичного центру Британії The Royal United Services Institute Сем Кренні-Еванс наголосив, що вони можуть виконувати найрізноманітніші завдання — від матеріально-технічного забезпечення на лінії фронту, зокрема транспортування боєприпасів і копання укріплень, до роботи в тилу чи всередині рф. Також їх для здобуття бойових навичок можуть відправити на тренування. 

Цей союз принесе росії та Північній Кореї в тому числі політичну вигоду, йдеться у матеріалі, адже він зміцнює "вісь потрясінь", до якої входять також Іран та Китай. Ці чотири країни прагнуть кинути виклик західному військовому домінуванню. Також виконавчий директор Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн відзначив, що москва надає Пхеньяну політичну підтримку, яку раніше міг дати лише Пекін.

Окрім неї, рф може передати ракетні та підводні технології своєму союзнику. Тим часом розвідка Південної Кореї зазначає, що з серпня КНДР відправила рф 70 вантажів з боєприпасами — близько 8 мільйонів одиниць, включаючи важливі для агресора 152-мм і 122-мм снаряди.

На тлі інформації про відправку військ КНДР на український фронт для підтримки росії у ЄС активізувалися дискусії щодо можливого розгортання в Україні європейського військового контингенту для підтримки Сил оборони.

війнаКНДРвійськовіДонеччина

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