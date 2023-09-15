росія може заборонити WhatsApp

Депутати Держдуми рф пропонують заблокувати застосунок WhatsApp на території росії.

Про це голова комітету Держдуми рф з інформаційної політики Олександр Хінштейн написав в Telegram-каналі.

Депутати двох палат російського парламенту відреагували на оновлення, яке випустила компанія Meta для WhatsApp, де мова йде про функцію, яка дозволяє створювати інформаційні канали за аналогом ТГ.

"Якщо What's App справді запустить інформаційні російськомовні канали, буде правильним – переглянути ставлення до цього месенджера, аж до його блокування", – йдеться в дописі.

Хінштейн додав, що сумніватися в антиросійському характері цих каналів, адже не доводиться, оскільки "WhatsApp належить екстремістській компанії Meta з усіма наслідками, що звідси випливають".