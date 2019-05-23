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Росія на вимогу НАТО покинути Крим: Це наша земля, будемо її захищати

"Питання приналежності півострова для Росії закрите"
Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що у Росії вистачить сил і засобів "захистити" окупований Крим від посягань на півострів, в тому числі з боку НАТО.
Росія на вимогу НАТО покинути Крим: Це наша земля, будемо її захищати Депутат Держдуми Росії Леонід Слуцький. Фото: livejournal.ru

"Питання приналежності півострова для Росії закрите. Це наша земля, і ми будемо її захищати. Коштів і сил для цього вистачить", - заявив Слуцький, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Інтерфакс".

За його словами, заклики глави військового комітету НАТО Стюарта Піча до російських військ покинути окупований Крим "відображають загальний антиросійський курс альянсу і служать виправданням для посилення його активності на південних рубежах Росії".

Він знову згадав про так званий "референдумі" і "легітимність" анексії півострова, додавши, що "ні США, ні Євросоюз, ні НАТО не можуть нав'язувати свою волю кримському народу".

Нагадаємо, у свою чергу голова військового комітету НАТО Стюарт Піч заявив, що на полях засідання провів зустріч з колишнім главою Генерального штабу Збройних сил України Віктором Муженком, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським 21 травня. За словами Піча, альянс підтвердив екс-главі Генштабу ЗСУ прихильність у подальшій підтримці України в оборонній сфері.

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23 05 2019 15:11
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