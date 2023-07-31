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росія на захоплених територіях примусово мобілізувала близько 60 тисяч чоловіків – ГУР

31 липня 2023, 13:31
росія на захоплених територіях примусово мобілізувала близько 60 тисяч чоловіків – ГУР
Фото: з вільних джерел
рф від початку повномашстаюного вторгення примусово мобілізувала на тимчасово окупованій території України від 55 тисяч до 60 тисяч чоловіків.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, повідомляє прес-служба ГУР.

"Це насильницька мобілізація: військові рф ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисленні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей - просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли: мовляв, будете на другій, на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", - сказав Черняк.

росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих територій, додав Черняк. 

"Людина зранку пішла на заняття - і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає жителів Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість [вижити] - одразу, за першої ж нагоди здатися в полон", ― підсумував представник ГУР.
РосіямобілізаціяГУР

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