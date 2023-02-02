Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія набуває характерних рис диктатури – The Economist

02 лютого 2023, 10:54
росія набуває характерних рис диктатури – The Economist
.
Після вторгнення в Україну ситуація з демократією у росії суттєво погіршилася.

Щорічне дослідження "Індекс демократії" групи Economist Intelligence Unit (EIU), яка є аналітичним підрозділом британського журналу The Economist

За оцінками аналітиків, лише 45,3% населення планети живе в умовах демократії, 36,9% (здебільшого у росії та Китаї) – в умовах авторитарного правління. Трохи менше 8% населення живе в умовах "повної демократії". До останньої групи потрапили понад 20 країн, зокрема Канада, Швеція та Уругвай.

"Після вторгнення в Україну демократичні показники рф показали найрізкіше падіння серед усіх країн світу. росія вже довгий час перебуває на траєкторії відходу від демократії і зараз набуває багатьох характерних рис диктатури", – йдеться у звіті аналітиків.

Вони зазначають, що російська влада почала здійснювати безпрецедентні репресії проти медіа та опозиції після того, як владімір путін ввів війська в Україну.

Серед позитивних тенденцій аналітики відзначили перехід Чилі, Франції та Іспанії з категорії "недосконала демократія" до категорії "повна демократія". Це сталося здебільшого через скасування жорстких коронавірусних заходів, які обмежували свободу громадян.

Нагадаємо, Резніков заявив, що війська росії можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

РФдиктатураПутін

Останні матеріали

Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Куди інформаційно бити США. Америка має
Cуспільство
Куди інформаційно бити США. Америка має "допомогти" чадам російських еліт, які почуваються в безпеці від війни – Івана Страднер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 09:29
Про путіна і
Політика
Про путіна і "все йде за планом". Українці завдали великих втрат росіянам під Вугледаром та зупинили кілька великих наступів – Том Купер
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 22:18
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять
Політика
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять "живі хвилі" росіян по всьому фронту – Том Купер
Переклад iPress – 31 січня 2023, 15:45
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 31 січня 2023, 11:39
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Політика
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Переклад iPress – 31 січня 2023, 10:40
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється