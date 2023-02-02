росія набуває характерних рис диктатури – The Economist

Після вторгнення в Україну ситуація з демократією у росії суттєво погіршилася.

Щорічне дослідження "Індекс демократії" групи Economist Intelligence Unit (EIU), яка є аналітичним підрозділом британського журналу The Economist

За оцінками аналітиків, лише 45,3% населення планети живе в умовах демократії, 36,9% (здебільшого у росії та Китаї) – в умовах авторитарного правління. Трохи менше 8% населення живе в умовах "повної демократії". До останньої групи потрапили понад 20 країн, зокрема Канада, Швеція та Уругвай.

"Після вторгнення в Україну демократичні показники рф показали найрізкіше падіння серед усіх країн світу. росія вже довгий час перебуває на траєкторії відходу від демократії і зараз набуває багатьох характерних рис диктатури", – йдеться у звіті аналітиків.

Вони зазначають, що російська влада почала здійснювати безпрецедентні репресії проти медіа та опозиції після того, як владімір путін ввів війська в Україну.

Серед позитивних тенденцій аналітики відзначили перехід Чилі, Франції та Іспанії з категорії "недосконала демократія" до категорії "повна демократія". Це сталося здебільшого через скасування жорстких коронавірусних заходів, які обмежували свободу громадян.

Нагадаємо, Резніков заявив, що війська росії можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.