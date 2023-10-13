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росія накопичує ракети для зимових атак по Україні – розвідка Британії

13 жовтня 2023, 11:08
росія накопичує ракети для зимових атак по Україні – розвідка Британії
російська авіація далекої дії не завдавала ударів по Україні 21 день і це може свідчити, що ворог накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі в зимовий період.

Про це МО Британії написало в X (Twitter).

Водночас такі перерви не є чимось незвичайним, вважають в британській розвідці. 

"Остання подібна перерва у завданні ударів тривала з 9 березня по 28 квітня, тобто 51 день. Ймовірно, у цьому випадку авіація далекої дії практично вичерпала запаси боєприпасів до ракет Х-23 після зимової кампанії зі знищення критичної інфраструктури України", - йдеться в дописі. 

В розвідці додали, що цього разу, ймовірно, російська авіація далекої дії зберігає наявні запаси ракет і використовує паузу для збільшення запасів боєприпасів напередодні нових потужних ударів по Україні в зимовий період.

росія зосередила авіаудари по об'єктах зернового господарства на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати Shahed. 

рф завдавала ударів по українських портах на річці Дунай, що, ймовірно, вимагало високої точності через близькість мети до румунського кордону.

Тому росія використовувала саме БПЛА Shahed через їх високу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування.

Британська розвідка також писала, що росія уникатиме нових хвиль мобілізації до президенстких виборів.

 

Розвідка Британіїракетизима

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