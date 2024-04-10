росія намагається кинути виклик суверенітету Вірменії – ISW
Ймовірно, кремль намагається встановити військову і політичну владу над Вірменією та кинути виклик суверенітету країни.
Про це йдеться в щоденному звіті ISW.
Це трапилося через тривале погіршення вірмено-російських відносин.
Вірменське відділення міжнародної правозахисної організації Гельсінська громадянська асамблея у Ванадзорі повідомило, що російська військова поліція на російській 102-й військовій базі в Гюмрі у Вірменії затримала громадянина рф Анатолія Щетіна.
Чоловіка затримали за дезертирство і мають намір примусово перевести на територію росії.
Юрист Гельсінської громадянської асамблеї Ані Чатінян сказала, що організація направила заяву про злочин до Генпрокуратури Вірменії і що російські правоохоронні органи не мають права затримувати людей у Вірменії і мають передати справу вірменським правоохоронним органам.
Генпрокуратура Вірменії повідомила, що опрацювала звіт Гельсінської громадянської асамблеї відповідно до своїх процедур.
російська військова поліція на 102-й військовій базі раніше затримувала громадянина рф у Вірменії за дезертирство в грудні 2023 року.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в лютому відреагував на арешт чоловіка, що трапився у грудні 2023 року та заявив, що влада Вірменії розслідує інцидент і що Вірменія "не може миритися з незаконними діями на території".
Раніше стало відомо, що Євросоюз надає Вірменії фінансову підтримку для виходу з впливу росії.