ЄС надає Вірменії фінансову підтримку для виходу з впливу росії

Брюссель заявив про "новий і амбітний порядок денного партнерства" з Єреваном.

Європейський Союз погодив історичний план, який допоможе вивести Вірменію з орбіти росії і підтримати її економіку перед обличчям зростаючої напруженості в регіоні. Це стало результатом переговорів 5 квітня в Брюсселі між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це повідомляє Politico.

Виступаючи перед журналістами після тристороннього саміту, фон дер Ляєн заявила, що ЄС виділить 270 мільйонів євро на підтримку бізнесу і промисловості у Вірменії протягом наступних чотирьох років в рамках «нового і амбітного порядку денного партнерства».

"Ми зробимо інвестиції, щоб зміцнити економіку і суспільство Вірменії, зробивши їх більш міцними і стабільними перед обличчям потрясінь", – сказала вона, додавши, що кошти будуть виділені на електрифікацію і нові проекти з відновлюваної енергетики.

Цей крок відбувається в той час, коли Вірменія намагається розірвати зв'язки зі своїм колишнім союзником, росією, яка володіє більшою частиною її енергетичної мережі та інфраструктури, але не змогла втрутитися в ситуацію на тлі загострення конфронтації з сусіднім Азербайджаном у війні за Карабах.

Вірменія, яка фактично призупинила своє членство у військовому альянсі ОДКБ, очолюваному росією, запросила американські війська на навчання в країні, направила допомогу Україні і навіть припустила, що може спробувати приєднатися до ЄС.

Фон дер Ляєн високо оцінила «заходи, які Вірменія вжила проти обходу наших санкцій проти росії... Це свідчить про те, що Європейський Союз і Вірменія все більше зближуються в цінностях та інтересах».

"Ми вітаємо зусилля Вірменії в напрямку демократії, боротьби з корупцією та встановлення верховенства права", – заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель в кулуарах п'ятничної зустрічі.

Фон дер Ляєн також підтримала пропозиції Вірменії, які передбачають перетворення країни на транспортний і торговельний вузол, відкриваючи зв'язки з такими сусідами, як Туреччина, а також з Азербайджаном, хоча він поки що відкидає план, запропонований Пашиняном. Уряд Азербайджану в Баку наполягає на створенні контрольованого росією автомобільного і залізничного сполучення, яке б проходило через південь Вірменії.

Напередодні переговорів фон дер Ляєн розмовляла по телефону з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і намагалася запевнити його у продовженні співпраці з Брюсселем щодо "відновлюваних джерел енергії, транспортних сполучень, енергетичної безпеки та інших питань".