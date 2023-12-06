росія намагається вдосконалити іранські "Шахеди" – розвідка Британії
Про це йдеться в щоденному зведенні Міноборони Британії в X (Twitter).
"росія могла доповнити іранські дрони озброєнням, виготовленим на своїх заводах", - йдеться в дописі.
В британській розвідці наводять дані кінця листопада про те, що в одному зі збитих "Шахеди" виявили українську SIM-карту і 4G-модем.
Таким чином росія намагається покращити наведення в режимі реального часу з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації, додали в розвідці.
Також британські аналітики припускають, що це може бути спробою послабити українські засоби радіоелектронної боротьби.
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