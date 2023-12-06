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росія намагається вдосконалити іранські "Шахеди" – розвідка Британії

06 грудня 2023, 13:09
росія намагається вдосконалити іранські
Армія рф пробує вдосконалити іранські ударні безпілотники "Шахеди", якими атакує об’єкти на території України, на основі досвіду їхнього застосування.

Про це йдеться в щоденному зведенні Міноборони Британії в X (Twitter).

"росія могла доповнити іранські дрони озброєнням, виготовленим на своїх заводах", - йдеться в дописі. 

В британській розвідці наводять дані кінця листопада про те, що в одному зі збитих "Шахеди" виявили українську SIM-карту і 4G-модем.

Таким чином росія намагається покращити наведення в режимі реального часу з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації, додали в розвідці. 

Також британські аналітики припускають, що це може бути спробою послабити українські засоби радіоелектронної боротьби.

Ми також писали, що росія використовує новий безпілотник, який сам ідентифікує цілі.

 

шахедиРосіяРозвідка Британії

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