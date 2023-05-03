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росія намагається відновити запаси крилатих ракет – розвідка Британії

03 травня 2023, 11:33
росія намагається відновити запаси крилатих ракет – розвідка Британії
В перший день травня росія завдала ударів по Україні з повітряних крилатих ракет КРКРБ вперше з 9 березня.

Останні удари завдали російські стратегічні бомбардувальники Дальньої авіації, літаки Ту-95 і Ту-160, ймовірно, з використанням КРВБ Х-101 і Х-555.

Про це повідомляє британська розвідка в Twitter.

В обох ударах була використана менша кількість ракет, ніж у попередніх атаках, що, ймовірно, пов’язано зі спробами рф відновити свої запаси КРВБ, вважають британські військові. 

Об’єкти, які пошкодила росія ракетними ударами, вказують на можливий відхід від націлювання на електромережі України. Обидва останні удари, ймовірно, були зосереджені на військовій, промисловій та матеріально-технічній інфраструктурі України, йдеться в твітті.

Вчора Британська розвідка заявила, що росія не має достатньо боєприпасів для успішного наступу. 

 

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