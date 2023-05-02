росія не має достатньо боєприпасів для успішного наступу — британська розвідка

Це є і одним із факторів суперечок між регулярною армією та ПВК.

В російський армії минулого тижня звільнили заступника міністра оборони росії генерал-полковника Михайла Мізінцева, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення війська і перебував на посаді лише вісім місяців.

Про це повідомляє управління розвідки Великої Британії.

"Звільнення Мізінцева не було підтверджено одразу, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють, що проблеми з логістикою залишаються в центрі непростої кампанії росії в Україні. росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі", - заявляють аналітики управління розвідки Великої Британії.

Експерти додають, що брак боєприпасів викликає внутрішні розбіжності в російській армії, особливо між Міністерством оборони росії та групою Вагнера.

"росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але їй все ще не вдається задовольнити вимоги військового часу. У той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині", - вказують експерти.

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