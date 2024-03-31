росія намагається захистити Севастополь від українських атак – розвідка Британії

Армія рф розмістила баржі біля входу до об'єкта Чорноморського флоту в Новоросійському порту з метою посилити його обороноздатність від атак українських морських дронів.

Про це повідомляє Міноборони Британії в соцмережі X (Twitter).

Аналіз супутникових знімків показує, що біля входу до об'єкта ЧФ у Новоросійському морському порту були розміщені чотири баржі.

В Міноборони Британії вважають, що такий крок спробою посилити оборону порту від атак з боку українських морських безпілотників.

Розвідка зазначає, що через підвищений ризик ударів України по традиційному порту базування суден ЧФ рф у Севастополі Новоросійський порт наразі відіграє важливу роль у захисті найцінніших активів Чорноморського флоту.

В МІноборони пишуть, що колишнього командувача ЧФ адмірала Віктора Соколова було знято з посади через успіхи України в ураженні російських суден дронами як у морі, так і в порту.

"Його наступник, віцеадмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів, вживаючи подальших превентивних і оборонних заходів, включаючи звуження проходу до портових споруд", - йдеться в дописі.