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росія намагається зірвати передачу болгарських ядерних реакторів Україні – ЗМІ

18 лютого 2025, 19:33
росія намагається зірвати передачу болгарських ядерних реакторів Україні – ЗМІ
Японська АЕС "Такахама". Фото: Reuter
росЗМІ пишуть про небезпеку роботи та непрофесійність атомників України.

кремлівські медіа поширюють дезінформацію, щоб заблокувати передачу Україні двох ядерних реакторів типу ВВЕР-1000, які Болгарія придбала для скасованого проєкту АЕС "Белене".

Про це йдеться в статті Foreign Policy Research Institute. 

"російські пропагандисти заявляють, що енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть небезпечними при використанні американського ядерного палива компанії Westinghouse", - пише доктор і науковий співробітник Foreign Policy Research Institute Стівен Бланк.

Американська атомна енергетична компанія Westinghouse після тривалих оцінок підтвердила безпечність роботи реакторів на американському паливі і можливість встановлення обладнання на Хмельницькій АЕС. 

Ймовіно, процес проходитиме за технічної підтримки Westinghouse.

Науковець зазначає, що кремль просуває дезінформацію про те, що Україні нібито не потрібні нові великі енергоблоки, а також що в країні немає достатньо підготовлених фахівців для їх експлуатації. 

Бланк додає, що обидва твердження є безпідставними і в Україні працює понад 5000 висококваліфікованих атомників, які можуть забезпечити безпечну експлуатацію станції. 

"Україна критично потребує нових енергетичних потужностей через російські атаки на її енергосистему. Добудова Хмельницької АЕС допоможе компенсувати втрати та зменшить залежність від імпорту електроенергії, дозволяючи Україні стати її нетто-експортером", – пише експерт.

Також Бланк додає, що цей випадок є частиною ширшої гібридної війни, яку Росія веде в Європі, і що Болгарський парламент має протистояти російському впливу, забезпечивши передачу реакторів Україні. 

Окрім кремлівський меди на заваді і самі болгарські політики. Так, парламент Болгарії може скасувати продаж Україні російських реакторів для ХАЕС.

 

ХАЕС

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