росія намагається знищити Starlink - Маск

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.

Фото: EPA/UPG

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