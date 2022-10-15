ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗасновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія намагається знищити Starlink - Маск
Фото: EPA/UPG
Про це Маск написав у Twitter.
"Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це Starlink все одно може загинути", — написав Маск.
Засновник SpaceX також заявив, що "на фронті зруйновані всі види звʼязку, працює тільки Starlink".
Нагадаємо, що 14 жовтня мільярдер Ілон Маск звернувся з проханням до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink.
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