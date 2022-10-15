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росія намагається знищити Starlink - Маск

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.
росія намагається знищити Starlink - Маск Фото: EPA/UPG
Про це Маск написав у Twitter.
 
"Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це Starlink все одно може загинути", — написав Маск.                                                                                                                                          
Засновник SpaceX також заявив, що "на фронті зруйновані всі види звʼязку, працює тільки Starlink".
 
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15 10 2022 14:57
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