росія наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки – ЗМІ

З бази вивезли 1 570, або 40,8% одиниць бронетехніки.

росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну зняла зі зберігання понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки "Вагжанове" у Бурятії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Вагжанове" розташовується неподалік Улан-Уде і займає близько 13 квадратних кілометрів, що значно більше площ двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки у росії.

За пʼять місяців до повномасштабної війни в Україні, у вересні 2021 року у "Вагжанове"просто неба зберігалося близько 3 840 одиниць бронетехніки, підрахували The Moscow Times на основі знімків Google Earth. Через 8 місяців війни — у листопаді 2022 року — на базі залишилося близько 2 600 бронемашин, а до травня 2023 року — близько 2 270. Таким чином, за цей час з бази вивезли 1 570, або 40,8% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина (32%) пішла після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

У 2023 році росія збільшила цільові витрати на оборону до третини всіх державних витрат. За перше півріччя 2023 року росія загалом витратила $119,76 млрд, з них на оборону виділили 5,59 трильйона рублів $44,72 млрд, або 37% від усіх витрат за цей період.