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Третина видатків бюджету рф йде на оборонну сферу – Reuters

04 серпня 2023, 12:48
Третина видатків бюджету рф йде на оборонну сферу – Reuters
Фото: AFP/ GETTY IMAGES
росія майже в два рази збільшила цільові витрати на сферу оборони цього року.

Уряд рф спрямував на це більше ₴100 мільярдів, що є третиною державних видатків.

Про це повідомляє Reuters.

"Лише в першій половині цього року росія витратила на оборону на 12%, або ₽600 млрд, більше, тобто понад ₽4,98 трлн або ₴54 млрд, які вона планувала на 2023 рік", - пише видання. 

Видатки росії на оборонну сферу за перше півріччя становили ₽5,59 трлн, тобто 37,3% від 14,97 трлн, витрачених за цей період.

Водночас бюджетний план рф передбачає видатки на національну оборону на рівні 17,1% від загального обсягу.

Зростання витрат на оборону може збільшити дефіцит бюджету росії.

Нагадаємо, що Сенат США також схвалив проєкт рекордного оборонного бюджету.
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